Опубликовано видео уничтожения российского «Бука» беспилотником Bayraktar

Опубликовано видео уничтожения российского «Бука» беспилотником Bayraktar8
- 27.02.2022, 21:50
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Уничтожена и колонна другой бронетехники оккупантов РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 27 февраля опубликовал в Facebook видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» и колонны другой бронетехники беспилотником Bayraktar.
«Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский «Бук» в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам спокойствия на нашей земле!»– отметил Залужный.
На опубликованном видео после попадания в колонну российской техники слышны одобрительные возгласы и аплодисменты. Один из операторов говорит: «Как все поразлеталось хорошо!»