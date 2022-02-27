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Опубликовано видео уничтожения российского «Бука» беспилотником Bayraktar

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  • 27.02.2022, 21:50
  • 7,684
Опубликовано видео уничтожения российского «Бука» беспилотником Bayraktar

Уничтожена и колонна другой бронетехники оккупантов РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 27 февраля опубликовал в Facebook видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» и колонны другой бронетехники беспилотником Bayraktar.

«Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский «Бук» в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам спокойствия на нашей земле!»– отметил Залужный.

На опубликованном видео после попадания в колонну российской техники слышны одобрительные возгласы и аплодисменты. Один из операторов говорит: «Как все поразлеталось хорошо!»

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