Российский оккупант: Мама, забери меня отсюда, мы здесь мирных людей убиваем 4 27.02.2022, 21:58

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Видеофакт.

Захваченные в плен русские оккупанты обращаются к своим матерям с просьбой забрать их из Украины. Соответствующее видео СБУ публикует Военное телевидение Украины, сообщает censor.net.

"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - говорит один из оккупантов.

"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - добавляет другой.

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