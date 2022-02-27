В Турции подтвердили, что закроют для российских военных судов Босфор и Дарданеллы 2 27.02.2022, 22:23

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Cтрана будет применять Конвенцию Монтре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна будет применять Конвенцию Монтре, которая регламентирует проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, в условиях полномасштабной агрессии России против Украины.

В эфире CNN Türk глава МИД Турции подтвердил, что страна будет выполнять конвенцию на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что происходящее является не «военной операцией», как утверждают в Кремле, а настоящей войной.

Чавушоглу также сказал, что российские военные корабли смогут пройти через проливы, возвращаясь на базы.

В соответствии с Конвенцией Монтре, военные корабли воюющих государств не имеют права проходить через Босфор и Дарданеллы, которые контролирует Турция.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и они согласились, что сейчас крайне важно запретить проход российских военных кораблей в Черное море. Глава украинского государства подтвердил, что решение принято.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к Анкаре с просьбой закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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