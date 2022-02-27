Бельгия предоставит Украине 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов 2 27.02.2022, 22:44

3,918

На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством.

Бельгия предоставит Украине дополнительное оружие - 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия. Об этом он сообщил председатель правительства Бельгии Александр де Кроо в Твиттере, пишет unian.net.

"Украина имеет право защищаться от этого российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3 000 единиц автоматического оружия и 200 единиц противотанкового оружия", - сказано в сообщении.

Также эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приятно было узнать, что в дополнение к вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Спасибо за ваше лидерство", - сообщил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».