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Бельгия предоставит Украине 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов

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  • 27.02.2022, 22:44
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Бельгия предоставит Украине 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов

На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством.

Бельгия предоставит Украине дополнительное оружие - 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия. Об этом он сообщил председатель правительства Бельгии Александр де Кроо в Твиттере, пишет unian.net.

"Украина имеет право защищаться от этого российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3 000 единиц автоматического оружия и 200 единиц противотанкового оружия", - сказано в сообщении.

Также эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приятно было узнать, что в дополнение к вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Спасибо за ваше лидерство", - сообщил он.

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