Рейс Аэрофлота из Москвы в Нью-Йорк развернулся прямо над Атлантическим океаном 27.02.2022, 23:08

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Российские авиакомпании уже начали терять самолеты из-за санкций.

Сегодня самолет российской авиакомпании Аэрофлот, выполнявший рейс из Москвы в Нью-Йорк был вынужден развернуться над Атлантическим океаном и возвращаться в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar24, пишет nv.ua.

Причины возвращения неизвестны. Но это может быть связано с введением санкций против российской авиации.

Самолет Boeing 777−3M0(ER), бортовой номер VP-BHA зарегистрирован на Бермудских островах. Это может означать, что его владельцем является лизинговая компания, а не авиаперевозчик.

Отметим, что российские СМИ уже начали сообщать о случаях запретов со стороны лизингодателей на дальнейшую эксплуатацию воздушных судов.

Так, самолет авиакомпании Победа (входит в группу Аэрофлот), который должен был выполнять рейс по маршруту Стамбул (Турция) — Минеральные Воды (Россия), не смог вылететь. Как сообщила российская газета Ведомости со ссылкой на собственные источники, авиавласти Турции запретили вылет. это произошло по требованию лизингодателя из Ирландии, которому принадлежит Boeing 737. Всего эта компания, название которой не называется, отзывает три самолета из флота Победы.

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