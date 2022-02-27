ЕС поставит Украине боевые самолеты 27.02.2022, 23:49

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Также украинскую армию обеспечат летальным оружием.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз поставит боевые самолеты Украины. Он добавил, что главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Борреля по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Напомним, 24 февраля Путин 24 объявил войну Украине и ввел на территорию страны российские войска.

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