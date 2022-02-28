Суд в Гааге получил иск Украины против России 28.02.2022, 0:10

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Украина требует привлечь к ответственности российское руководство.

Международный суд ООН принял иск Украины против России из-за развязанной Москвой войны. Украинская сторона требует привлечь к ответственности российское руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"Украина подала вчера, 26 февраля, продала запрос о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном Суде, главным судебным органом Организации Объединенных Наций в отношении спора, относящегося к толкованию, применения и выполнения конвенции о предотвращении и пресечении геноцида и наказания за него 1948 года ("Конвенция о геноциде")", - говорится в документе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении в суд Гааги иска против России.

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