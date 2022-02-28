Тысячи людей в центре Минска протестовали против вторжения РФ в Украину 28.02.2022, 0:23

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У Минобороны Беларуси скандировали «Слава Украине!»

Тысячи людей в центре Минска протестовали против войны.

Все центральные улицы столицы были заполнены сигналившими автомобилями. В некоторых автомобилях люди включали гимн Украины.

Разгоняли людей силовики как в черной, так и в оливковой форме без знаков отличия. Они окружали людей и хватали, кого могли. Задерживали наиболее молодых мужчин, людей старшего возраста не трогали.

Возле Генштаба при этом дежурили бронеавтомобили.

Люди собирались и скандировали «Нет войне!» также на Немиге, проспектах Независимости, Победителей и Машерова, улицах Богдановича и Куйбышева и в парке между Генштабом и Свислочью, на Осмоловке.

Люди продолжают нести цветы к украинскому посольству, вся ограда возле посольства увешана цветами.

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