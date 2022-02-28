Митрополит Епифаний просит патриарха Кирилла забрать тела российских солдат 28.02.2022, 0:29

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Митрополит Епифаний

Тысячи российских оккупантов погибли в Украине.

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний обратился к патриарху Московскому Кириллу с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.

Письмо Епифания опубликовано на сайте ПЦУ.

Митрополит Епифаний написал, что уже четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, страдают миллионы людей, гибнут военнослужащие и мирные жители.

«К сожалению, из Ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем…

Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых – православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу».

Епифаний объяснил, что речь о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся в Украине.

Он напомнил, что Украина просила Красный Крест помочь вернуть тела погибших их семьям, но никакого ответа с российской стороны не было получено.

«Поэтому я обращаюсь к Вам, как главе РПЦ – проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии – хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи «русского мира» – Ваши и Вашего президента.

Пусть Господь даст Вам духовные силы хотя бы на это, особенно сегодня – в воскресенье воспоминания о Страшном суде!»

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