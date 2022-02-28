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Главнокомандующий ВСУ: Каждый день наши ряды крепнут

  • 28.02.2022, 0:43
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Главнокомандующий ВСУ: Каждый день наши ряды крепнут
Валерий Залужный

За двое суток мобилизовали почти 100 тысяч украинцев.

Почти 100 тысяч граждан в Украине мобилизовали в армию за двое суток. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Нам противостоит одна из крупнейших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО (территориальной обороны - ред.) ВСУ", - написал он.

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