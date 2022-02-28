Ходорковский призвал россиян «брать назад свою страну» путем революции 28.02.2022, 0:45

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михаил ходорковский

Фото: EPA/UPG

Видеофакт.

Российский оппозиционер в эмиграции Михаил Ходорковский пришел к выводу, что "переход к некатастрофическому будущему без деградации и распада" России возможен только через революцию в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Ходорковский опубликовал на Фейсбуке.

"Прежде всего, нам придется принять, что переход к некатастрофическому будущему без деградации и распада страны возможен только через революцию. Через выход за пределы этого законодательства, которое путинская шайка сделала для обеспечения своей вечной власти. Просто так они от власти не уйдут... Поэтому свою страну нам придется обратно брать через революцию", – говорит Ходорковский.

По его словам, россиянам следует перестать бояться этого слова. "Во-первых, далеко не всегда революция – неконтролируемое уличное насилие. Не надо путать революцию и гражданскую войну. Революция – это просто выход за пределы в нашем случае абсолютно неправовых законов", – считает оппозиционер.

Во-вторых, по мнению политика, теперь россиянам уже нечего бояться, поскольку "путинская власть, пугая всех Майданом и революцией, втянули страну в настоящую войну с применением танков, артиллерии, ракет и самолетов, с угрозой применения ядерного оружия". "Вы правда думаете, что нам еще есть чего бояться в революции?" – задает риторический вопрос Ходорковский.

Во время своего выступления оппозиционер напомнил, что действия президента РФ Владимира Путина подпадают под статью 353 УК РФ "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны", виновные наказываются лишением свободы на срок 10-20 лет. "И наказание точно будет… По всем критериям и российским, и международным – это преступление против человечества", – отмечает политик.

И именно поэтому, по его мнению, Путин постарался привлечь к своей преступной деятельности больше представителей российской власти, "пытаясь расширить базу тех, кто отвечает за вторжение (в Украину – Ред.)". Ходорковский считает, что "эта авантюра предательство российских интересов", поскольку Путин развязал войну "и против украинского, и против русского народа". "И ради чего? Ради сохранения личной власти, награбленного за 20 лет правления имущества. И просто ради своей паранойи", – заявил Ходорковский.

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