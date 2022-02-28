Суверенный фонд Норвегии заморозил российские активы на $2,8 миллиарда 28.02.2022, 1:05

Он планирует от них избавиться.

Из-за войны в Украине Норвегия начинает процесс вывода российских активов из своего суверенного фонда благосостояния, активы которого составляют $1,3 трлн.

Правительство страны решило заморозить российские активы в фонде в ответ на вторжение РФ в Украину и планирует избавиться от них в установленном порядке, заявил журналистам в воскресенье в Осло премьер-министр Йонас Гар Стере, сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua).

По словам министра финансов Трюгве Слагсволда Ведума, на конец года Norges Bank Investment Management владел российскими активами на $2,8 млрд.

Фонд является крупнейшим в мире владельцем публично торгуемых компаний с портфелем, насчитывающим около 9000 акций. Правительство приняло решение, несмотря на то, что управляющий Николай Танген в пятницу назвал такой шаг «подарком олигархам», которые скупят акции.

До сих пор Норвегия старалась избегать использования фонда в качестве политического инструмента. Предыдущие попытки навязать ему политические действия сталкивались с критикой.

На конец 2020 года ему принадлежали пакеты акций Сбербанк, Газпром и Лукойла.

Сегодня нефтяной гигант BP объявил, что из-за войны в Украине избавится от 19,75%-ного пакета акций Роснефти, крупнейшей российской нефтяной компании.

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