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Двое военных РФ в Харьковской области просили солярку у полицейских – их задержали

  • 28.02.2022, 1:46
  • 4,128
Двое военных РФ в Харьковской области просили солярку у полицейских – их задержали

Фотофакт.

Двое российских оккупантов пришли к полицейским на Харьковщине и попросили у них солярку.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло". И приняли", – говорится в сообщении.

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