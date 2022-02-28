Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против РФ 28.02.2022, 2:10

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Дания также передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия и боеприпасов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что граждане страны могут присоединиться к интернациональным бригадам, которые формируются для борьбы с российскими войсками в Украине. Она также сообщила о том, что украинским защитникам направят 2,7 тысячи противотанковых гранатометов и боеприпасы.

Об этом сообщает Emarat Daily.

«Это выбор, который может сделать каждый. Это касается всех украинцев, которые здесь живут, а также тех, кто считает, что они могут внести непосредственный вклад в конфликт», - цитирует издание Фредериксен.

Она также сообщила, что Дания передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия и боеприпасов.

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