Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против РФ
- 28.02.2022, 2:10
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Дания также передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия и боеприпасов.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что граждане страны могут присоединиться к интернациональным бригадам, которые формируются для борьбы с российскими войсками в Украине. Она также сообщила о том, что украинским защитникам направят 2,7 тысячи противотанковых гранатометов и боеприпасы.
Об этом сообщает Emarat Daily.
«Это выбор, который может сделать каждый. Это касается всех украинцев, которые здесь живут, а также тех, кто считает, что они могут внести непосредственный вклад в конфликт», - цитирует издание Фредериксен.
Она также сообщила, что Дания передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия и боеприпасов.