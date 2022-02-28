Украинская модель Алла Костромичева обратилась к белорусским женщинам
- 28.02.2022, 2:37
Она требует не пускать белорусских военных в Украину воевать за РФ.
Украинская модель опубликовала короткое видео-обращение в своем Instagram.
«Белорусские женщины! У меня к вам 2 вопроса:
1. Что говорить 6-ти летнему ребенку, который 4-е сутки сидит голодный в подвале, пока над ним взрываются ракеты?
2. В борьбе за что именно будут умирать ваши сыновья, мужья и братья на украинской земле?
НЕ ПУСКАЙТЕ!!!
P. S. Нас не нужно спасать, у нас все было хорошо!
Ваша Алла, русскоязычная дочь офицера черноморского флота".
Также модель опубликовала несколько сторис, в которых призвала белорусов остановить Лукашенко.