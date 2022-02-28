Украинская модель Алла Костромичева обратилась к белорусским женщинам 28.02.2022, 2:37

Она требует не пускать белорусских военных в Украину воевать за РФ.

Украинская модель опубликовала короткое видео-обращение в своем Instagram.

«Белорусские женщины! У меня к вам 2 вопроса:

1. Что говорить 6-ти летнему ребенку, который 4-е сутки сидит голодный в подвале, пока над ним взрываются ракеты?

2. В борьбе за что именно будут умирать ваши сыновья, мужья и братья на украинской земле?

НЕ ПУСКАЙТЕ!!!

P. S. Нас не нужно спасать, у нас все было хорошо!

Ваша Алла, русскоязычная дочь офицера черноморского флота".

Также модель опубликовала несколько сторис, в которых призвала белорусов остановить Лукашенко.

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