Bloomberg: Россияне бросились скупать доллары
- 28.02.2022, 3:02
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Российскому рублю грозит коллапс из-за санкций.
По всей России жители выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять иностранную валюту, так как новые санкции, призванные наказать Кремль за его вторжение в Украину, могут привести к резкому обвалу рубля, пишет Bloomberg.
Ажиотаж возник, несмотря на то, что некоторые банки продают доллары более чем на треть дороже, чем на закрытии рынка в пятницу, и намного выше психологически важной отметки в 100 рублей за доллар, пересечение которой, по мнению многих экономистов, спровоцирует повышение процентной ставки российским центробанком.
«Я простоял в очереди час, а иностранной валюты нигде нет, только рубли. Я поздно спохватился, потому что не думал, что такое возможно. Я в шоке», — рассказал 28-летний программист из Москвы Владимир, отказавшийся назвать свою фамилию.
США и Европейский союз в эти выходные договорились исключить некоторые российские банки из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT и заморозить резервы центрального банка в ответ на жестокое нападение Владимира Путина на Украину. Большая часть Европы закрыла свое воздушное пространство для российских перевозчиков, что может затруднить физическую доставку наличных в страну. Сегодня в Евросоюзе объявили, что полностью закроют небо для России.
Есть признаки того, что рубль может резко упасть на торгах в понедельник. В воскресенье курсы валют в российских банках сильно разнились: от 98,08 рубля за доллар в Альфа-банке и 99,49 в Сбербанке до 105 в ВТБ, 115 в банке Открытие и 153 в Тинькофф Банке. На закрытии торгов на Московской бирже в пятницу курс составлял 83 рубля за доллар.
«Я не вижу сценария, при котором рубль не обвалится», — сказал Пол Макнамара, управляющий фондом GAM Investments.
США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против России. Ряд ее банков отключат от SWIFT. Также санкции вводятся против российского центробанка.
В Еврокомиссии предлагают запретить всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.