Защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских оккупантов 28.02.2022, 3:11

Сожжена новая техника врага.

Российские войска в очередной попытались захватить Ирпень, чтобы продолжить наступление на Киев. Силы территориальной обороны отразили атаку и не дела оккупанту навести переправу в районе Демидова.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов», - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, силы территориальной обороны отразили очередную попытку российского оккупанта захватить Ирпень. Украинские защитники уничтожили новую технику противника.

«По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей», - добавили в Генштабе.

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