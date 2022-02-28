Защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских оккупантов
- 28.02.2022, 3:11
Сожжена новая техника врага.
Российские войска в очередной попытались захватить Ирпень, чтобы продолжить наступление на Киев. Силы территориальной обороны отразили атаку и не дела оккупанту навести переправу в районе Демидова.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов», - говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, силы территориальной обороны отразили очередную попытку российского оккупанта захватить Ирпень. Украинские защитники уничтожили новую технику противника.
«По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей», - добавили в Генштабе.