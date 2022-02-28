Председатель Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС 28.02.2022, 3:34

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Украину хотят видеть в европейской семье.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews положительно оценила перспективы Украины вступить в Европейский Союз.

– Евросоюз только что объявил о новых санкциях, направленных против России и Беларуси. Готов ли ЕС, наконец, остановить эту войну и выступить против российского президента Владимира Путина?

– Мы всегда выступали против войны. Украина никогда не хотела этой войны. Президент Путин начал и ведёт её, поэтому мы отвечаем жесткими санкциями в финансовой и экономической сфере. Сегодня я предложила третий пакет санкций - от финансовых, например, отсоединения некоторых российских банков от системы SWIFT, до замораживания активов российского Центробанка. Под санкции подпадают и физические лица. Впервые Евросоюз предоставляет военное оборудование Украине - стране, находящейся под ударом в этом конфликте. Сегодня мы делаем ещё два шага: мы решили закрыть наше воздушное пространство для всех российских самолетов и запретить Russia today и Sputnik, поскольку они - часть пропагандистской машины Кремля.

– Вы также собираетесь действовать против Беларуси?

– Да, мы расширяем санкции в отношении Беларуси. По сути, это зеркальное отражение тех санкций, которые мы ввели против России. Необходимо убедиться, чтобы у них не было никакой возможности обойти их.

– Как далеко следует заходить в проявлениях солидарности с Украиной? Ведь очевидно, что европейцам придётся заплатить цену за эти меры.

– Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна. Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной. В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на неё. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она её увидит.

В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на неё. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она её увидит.

– Пока мы говорим, европейцы выходят на улицы за пределами Брюсселя, призывая сделать Украину членом Евросоюза. Должна ли она стать кандидатом на вступление?

– Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье.

– Эта война меняет правила игры для Европы. Как она изменит облик Евросоюза?

– Прежде всего, налицо беспрецедентное сотрудничество и сплоченность всех демократических стран. Рядом с нами американские друзья, Великобритания, Канада. К нам присоединились Япония, Южная Корея, многие другие. Австралия тоже входит в эту группу, что показывает: мы вместе встаем на защиту демократии в Европе. Важно, чтобы мы защищали наш мирный порядок, порядок, основанный на правилах. Мы должны чётко заявить: Евросоюз не потерпит на европейской земле попрания наших ценностей.

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