Джим Керри поддержал Украину 28.02.2022, 4:04

Знаменитый актер назвал Путина «грандиозным политическим придурком».

Знаменитый канадо-американский актер Джим Керри высказался в поддержку Украины.

Свое заявление он опубликовал в Twitter.

Актер прикрепил к посту изображение разорванного плюшевого медведя на фоне флага Украины.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории. Остерегайтесь того, кого не любят», - написал Керри.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z — Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

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