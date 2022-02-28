Джим Керри поддержал Украину
- 28.02.2022, 4:04
Знаменитый актер назвал Путина «грандиозным политическим придурком».
Знаменитый канадо-американский актер Джим Керри высказался в поддержку Украины.
Свое заявление он опубликовал в Twitter.
Актер прикрепил к посту изображение разорванного плюшевого медведя на фоне флага Украины.
«У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории. Остерегайтесь того, кого не любят», - написал Керри.
It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z— Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022