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Джим Керри поддержал Украину

  • 28.02.2022, 4:04
Джим Керри поддержал Украину

Знаменитый актер назвал Путина «грандиозным политическим придурком».

Знаменитый канадо-американский актер Джим Керри высказался в поддержку Украины.

Свое заявление он опубликовал в Twitter.

Актер прикрепил к посту изображение разорванного плюшевого медведя на фоне флага Украины.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории. Остерегайтесь того, кого не любят», - написал Керри.

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