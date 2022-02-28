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В Мариуполе задержали российского снайпера

  • 28.02.2022, 4:14
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В Мариуполе задержали российского снайпера

Видеофакт.

В Мариуполе силами Нацгвардии и полиции Донецкой области задержали российского снайпера.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Отмечается, что 28-летний задержанный является гражданином РФ. Он приехал в Украину по заданию российских спецслужб. В случае отказа ему угрожали заключением.

Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение.

Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

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