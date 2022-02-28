РосСМИ заранее написали статью о победе над Украиной: думали завоевать за два дня 28.02.2022, 4:44

Статья о начале «нового мира» была случайно опубликована 26 февраля.

26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов «РИА Новости» вышла запланированная ранее статья «Наступление России и нового мира». Российские оккупанты думали, что за два дня им удастся захватить Украину.

Материал оперативно удалили, но линк сохранился в веб-архиве.

Пропагандисты из «РИА Новости» пишут: «Теперь этой проблемы нет — Украина вернулась к России. Это не значит, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира».

Также в статье приспешников Кремля упоминается и Беларусь, отрицающая свою причастность к вторжению РФ в Украину.

«Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе — во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов», - говорится в материале-заготовке пропагандистов.

Напомним, вторжение России в Украину началось 24 февраля утром. В этом ей помогает Лукашенко, с территории Беларуси войска РФ заходят в Украину.

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