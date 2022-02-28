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Украина, Польша и Великобритания обсудили борьбу с РФ

  • 28.02.2022, 5:48
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Украина, Польша и Великобритания обсудили борьбу с РФ

Антивоенная коалиция в действии.

Лидеры Украины, Польши и Великобритании в ночь на понедельник, 28 февраля, провели переговоры по дальнейшему противостоянию с Россией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Twitter.

Так, в беседе участвовали президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой об актуальной ситуации по безопасности. Согласовали дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!» - написал Зеленский.

Кроме того, ранее украинский лидер также переговорил с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Обоим лидерам Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины, которая столкнулась с военным вторжением России.

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