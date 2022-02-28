В Чернигове ракета попала в жилой дом
- 28.02.2022, 5:55
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Видеофакт.
28 февраля в 03:45 (по Минску) в жилой дом в центре Чернигова попала ракета, сообщает Государственная служба спецсвязи Украины.
Начался пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока не известно. Информация устанавливается.
Напомним, с начала войны РФ против Украины страдает не только критически важная инфраструктура ряда украинских городов, но и жилые дома, в которые попадают отломки от российских летательных аппаратов и снаряды.