Белорусские добровольцы из Польши едут защищать Украину 28.02.2022, 6:22

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Желающие помочь украинскому народу обращаются в мобилизационный центр в Варшаве.

Формируются центры мобилизации для белорусских добровольцев, в свое время выехавших из страны в Польшу. Некоторые добровольцы уже прибыли в Украину.

Об этом рассказал в Штабе защиты Волыни белорусский доброволец с позывным Зубр, ранее бывший добровольцем и выполнявший боевые задания в зоне АТО.

По словам Зубра, как только он услышал про войну в Украине, сразу прибыл сюда. Были определенные проблемы с пересечением границы, но теперь уже все улажено, поэтому добровольцы, как он, могут приобщаться к защите Украины. Для пребывания добровольцев формируются центры.

Для записи в Интернациональный легион нужно обращаться к атташе по вопросам обороны в посольстве Украины в Польше:

Посольство Украины в Польше: адрес – Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580. Телефон – +48 22 621 39 79.

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