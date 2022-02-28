Австралия ввела санкции против министра обороны Беларуси Хренина 28.02.2022, 6:35

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Также санкции введены против 12 лукашенковских чиновников и юрлиц.

Австралия ввела ограничительные меры против 13 белорусских физических и юридических лиц. Среди них — министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Фамилии попавших под санкции белорусов в пресс-релизе, размещенном на сайте австралийского премьера, не называются. Равно, как и названия юрлиц.

Упоминается только глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин. Персональные санкции против него ввели за содействие российской агрессии против Украины.

Ранее МИД Австралии сообщал, что санкции вводятся против «ключевых фигур в правительстве Беларуси».

Вместе с Хрениным ограничения были введены в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Всем им запретили въезд в Австралию и ввели финансовые ограничения.

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