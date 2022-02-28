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Сухопутные войска ВСУ: Враг продолжил попытки прорыва в Киев, но не смог

  • 28.02.2022, 7:37
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Сухопутные войска ВСУ: Враг продолжил попытки прорыва в Киев, но не смог

Колонны техники российского оккупанта уничтожались.

Ночью 28 февраля, на 5 сутки войны, российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева, но не смогли – ситуация в столице контролируемая, сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Прямая речь командующего Сухопутными войсками ВСУ – командующего обороной Киева генерал-полковника Александра Сырского: «Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены».

Он рассказал, что колонны российских войск неоднократно пытались штурмовать окрестности столицы. Но все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения.

По состоянию на утро 28 февраля, в столице Украины ситуация контролируемая.

Сырский подчеркнул, что украинцы показали, что «умеют защитить свой дом от незваных гостей».

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