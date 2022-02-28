Россияне, ваш царек голый 5 Франк Шмидт

28.02.2022, 7:53

9,322

Народы России, вы можете помочь отправить ваших военных преступников в Гаагу.

Фашистская кремлевская хунта пытается навязать свой рабовладельческий строй соседним странам и пошла войной на независимую Украину. Бесноватый недоимператор, пытаясь распространить свой псевдорусский помоечный мир и душа свой народ скрепной токсичной идеологией, походу сам отравился этой токсичной блевотиной и совсем съехал с катушек.

За десятилетия единоличного правления Путлера в стране не осталось никаких независимых институтов власти, сдерживающих факторов и противовесов бесноватому маразматику. Путем отрицательного отбора он окружил себя моральными уродами и дегенератами. Это не просто неправовое, преступное государство, просепарировавшее свои народы, извратившее собственные элиты, это – территория зла, пытающаяся экспортировать и навязывать свои подлые ценности демократическому миру путем гибридных технологий, шантажа, коррупции и прямого вредительства.

Зло должно быть изолировано и должно быть наказано! Новое фашистское государство должно быть отключено от всех мировых систем, исключено из всех международных соглашений! Любая международная структура и любое правительство или орган любого государства, которые продолжат сотрудничество с агрессивным фашизмом и его воплощением в лице путинизма, прикрываясь якобы экономической целесообразностью, должны привлекаться к ответственности и немедленно изолироваться. Последствия заигрывания с фашизмом в итоге в миллионы раз дороже счетов за газ в комфортных европейских квартирах и домах. Надеюсь, что Европа это помнит!

Демократия сильна не столько европейскими или американскими чиновниками и дипломатами, и даже не военными! Прежде всего, демократия – это волеизъявление народа и прогрессивного человечества! Вот когда народ Калмыкии, народы Башкирии и Татарстана, чеченцы и дагестанцы и ещё 70 других наций и национальностей смогут свободно формировать и выражать свое мнение, тогда на территории их страны под названием Россия будет демократия. Но в таком случае сегодняшней России и Путлера с его псами-вассалами скорее всего не будет!

Россияне, ваш царёк голый!

Народы России, вы можете помочь отправить ваших военных преступников в Гаагу на скамью подсудимых! Действуйте! Защитите себя, своих детей и мир!

Слава Украине!

Франк Шмидт, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».