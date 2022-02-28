Создатель криптовалюты Ethereum выступил в поддержку Украины и послал на три буквы Маргариту Симоньян 2 28.02.2022, 8:01

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Виталик Бутерин высказался лаконично, но сильно.

Виталик Бутерин, один из создателей и ведущий разработчик криптовалюты Ethereum, публично выступил в поддержку Украины в конфликте с Россией, сообщает nv.ua.

Один из лидеров мира криптовалют жестко отреагировал на твит кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, главреда Russia Today, которая заявила, что все, кому сейчас стыдно чувствовать себя русскими, на самом деле русскими не являются.

Бутерин в ответ лаконично написал «Иди на х*й».

Ранее, утром 24-го февраля, в самом начале российского вторжения в Украину, Бутерин написал в своем аккаунте в Twitter, что очень расстроен решением Путина отказаться от возможности мирного решения спора с Украиной и вместо этого начать войну.

«Это преступление против украинского и русского народа», — подчеркнул разработчик Ethereum.

Его твит завершался словами «Слава Украине».

Виталик Бутерин родился в России и иммигрировал вместе с родителями в Канаду, когда ему было 6 лет. Бутерин является одним из создателей Ethereum — на данный момент является второй по значимости криптовалюты после биткоина.

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