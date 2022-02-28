The Washington Post: Лукашенко готовится направить белорусских военных в Украину на помощь армии Путина 3 28.02.2022, 8:34

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Развертывание может начаться уже в понедельник.

Беларусь готовится присоединиться к российскому вторжению в Украину.

Об этом со ссылкой на неназванного представителя администрации США, осведомленного в вопросах сферы безопасности, сообщает сайт fakty.com.ua со ссылкой на The Washington Post.

Издание пишет, что Беларусь готовится отправить солдат в Украину для поддержки российского вторжения в рамках развертывания, которое может начаться уже в понедельник.

— Совершенно очевидно, что Минск теперь является дополнением к Кремлю, — сказал источник издания.

Белорусский правитель Александр Лукашенко является близким союзником российского президента Владимира Путина, и он разрешил российским войскам собираться в Беларуси и проводить там крупномасштабные военные учения.

— Если Беларусь присоединится к российскому вторжению, это значительно осложнит предлагаемые переговоры между Россией и Украиной, которые обе стороны планировали провести на украинской границе с Беларусью, — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах — первом дипломатическом обсуждении с момента начала войны, — но не сказал, когда они состоятся.

— Мы будем рады, если результатом этих переговоров станет мир и окончание войны… Но я еще раз подчеркиваю, мы не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни сантиметра нашей территории, — сказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица, зачитывая заявление для журналистов.

Президент страны-агрессора Владимир Путин 27 февраля заявил, что привел свои силы ядерного сдерживания в боевую готовность, объяснив этот шаг “агрессивными заявлениями” Запада. Белый дом назвал этот приказ примером создания несуществующих угроз.

Европейский Союз тем временем объявил, что закроет воздушное пространство для российских самолетов и профинансирует закупки оружия для Украины, в то время как несколько стран, включая США, решили заблокировать доступ Кремлю к его значительным валютным резервам на Западе и отключить некоторые российские банки от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

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