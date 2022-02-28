закрыть
28 февраля 2022, понедельник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Николаевской области россияне забыли свой танк во время отступления

  • 28.02.2022, 8:48
  • 7,350
В Николаевской области россияне забыли свой танк во время отступления

ВСУ его уничтожили.

Россия, начавшая войну в Украине, позорно теряет в ней свою хваленую военную технику. Большинство из нее успешно уничтожают украинские защитники, а иногда российские оккупанты просто бросают ее где попало, когда отступают, сообщает obozrevatel.com.

Один из оставленных врагом танков был найден на железнодорожном перегоне Снегиревка – Николаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

По его словам, эту эксклюзивную информацию он узнал из отчета Одесской железной дороги, данные рассказали на совещании руководства УЗ с начальниками дорог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип