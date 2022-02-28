В Николаевской области россияне забыли свой танк во время отступления 28.02.2022, 8:48

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ВСУ его уничтожили.

Россия, начавшая войну в Украине, позорно теряет в ней свою хваленую военную технику. Большинство из нее успешно уничтожают украинские защитники, а иногда российские оккупанты просто бросают ее где попало, когда отступают, сообщает obozrevatel.com.

Один из оставленных врагом танков был найден на железнодорожном перегоне Снегиревка – Николаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

По его словам, эту эксклюзивную информацию он узнал из отчета Одесской железной дороги, данные рассказали на совещании руководства УЗ с начальниками дорог.

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