Путин поставил все и проиграл Александр Мотыль, atlanticcouncil.org

28.02.2022, 8:53

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Александр Мотыль

Фото с сайта hvylya.net

Что будет дальше?

До тех пор, пока Владимир Путин не начал полномасштабное вторжение в Украину ранним утром 24 февраля, он выигрывал противостояние с Западом. Он заставил Соединенные Штаты и Европу серьезно отнестись к его требованиям, он наслаждался тем, что с ним обращаются как с лидером великой державы, тем, что ему удалось запугать украинцев, а также другие соседние с Россией государства, да и весь остальной мир.

Все, что ему нужно было сделать, чтобы закрепить свою победу, — это признать независимость так называемых сепаратистских республик на Донбассе, признать, что шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю, и продолжить свою ползучую подрывную деятельность в Украине в надежде, что рано или поздно она вернется назад на орбиту России.

А потом он все испортил, вторгнувшись в Украину.

В одночасье Россия стала государством-изгоем. Запад уже ввел расширяющийся спектр санкций, и еще больше санкций — ожидается. Международное мнение почти единодушно осудило агрессивную войну Путина, и тысячи его граждан выразили свое несогласие с войной в демонстрациях и петициях.

Самое главное, что украинцы дали отпор, они яростно сопротивляются. Это было то, чего Путин, вероятно, не ожидал. В своем первоначальном объявлении о «специальной военной операции» Путин призвал украинских солдат сложить оружие не из опасений за свою жизнь, а потому, что искренне верил, что они будут рады это сделать. Но они вовсе не были счастливы и оружия не сложили. Вместо этого нанесли российским силам вторжения сокрушительные потери и вдохновили наблюдающий мир своим мужеством.

Теперь предполагаемый шахматный гроссмейстер Путин фактически поставил самого себя в проигрышное положение. Украинцы по всей стране, независимо от языка, на котором они предпочитают говорить, их религии или этнической принадлежности сплотились вокруг своего флага. Десятки тысяч пошли добровольцами в отряды территориальной обороны. Еще больше людей стали сдавать кровь. Многие неизвестные передали свои сбережения, чтобы финансово помочь обороне своей страны. Историческая волна патриотического подъема захлестнула Украину.

К украинскому народу присоединились украинцы из диаспоры, которые сейчас заняты проведением митингов и сбором средств для своей родины. Все эти украинцы теперь считают себя частью современной украинской нации, которая столь же разнообразна, сколь и едина в своей оппозиции Путину и всему, за что он выступает: диктатуре и вассалитету. Украинцы продемонстрировали, что они любят свою страну, несмотря на все ее недостатки, и что они готовы ради нее многим пожертвовать.

Драматическая демонстрация украинского единства и национальной силы в военное время исключительно неудобна для Путина. В своих все более безрассудных попытках оправдать свою войну российский правитель утверждал, что борется против разношерстной банды «фашистов», «нацистов» и «наркоманов», которые не представляют никого и ничего, кроме своих собственных интересов и своих «казначеев» на Западе. Как выяснилось, Путин объявил войну более чем 40-миллионной патриотической нации, живущей в стране размером с Францию.

Теперь у него есть только плохие варианты. Он все еще мог бы физически уничтожить Украину и совершить массовый геноцид против ее жителей, но, наверное, даже самые безумные российские империалисты, не согласились бы с идеей того, что может стать самым колоссальным злодеянием в истории человечества.

Путин еще может попытаться установить в Киеве марионеточный украинский режим, который будет счастлив выполнять его приказы, как уже давно предсказывают отчеты разведки. Однако это означало бы оккупацию огромной страны на неопределенный срок. Для этого, вероятно, потребуется около миллиона солдат, и все они станут мишенями украинского движения сопротивления, которое обязательно возникнет.

В качестве альтернативы Путин мог бы попытаться выработать какую-то сделку с нынешней украинской администрацией, но это означало бы фактическое признание своему ближайшему окружению, если не российскому народу, того, что его кровавая затея на самом деле не дала ничего такого, чего могли бы достичь переговоры, причем, гораздо меньшей ценой.

Почему Путин поступил так глупо? Один из ответов заключается в том, что он, возможно, потерял связь с реальностью после того, как два года прятался от COVID-19 в бункере. Другая версия заключается в том, что Путин — является бессменным абсолютным хозяином Кремля вот уже более двух десятилетий, и его советники очень неохотно говорят ему о том, что, как они опасаются, может его расстроить.

Недавнее заседание Совета безопасности России, которое проводил Путин, особенно наглядно показало опасно дисфункциональную динамику власти в Кремле — когда Путин один восседал на похожем на трон кресле, а его приспешники сидели в огромном зале на деревянных стульях, лицом к нему, как школьники.

Еще одна возможность состоит в том, что он полностью поверил в российские имперские и советские исторические пропагандистские нарративы, которые традиционно или вообще отказывались признавать существование украинцев или же оделяли их статусом подчиненного младшего брата России. Вполне возможно, что эта идеология ослепила Путина и многих его сторонников и не дала увидеть реальность украинской нации с ее собственными интересами и культурой.

Поэтому Путин проиграл. Украина и украинцы ужасно пострадают от его преступного вторжения, но выживут и станут сильной современной нацией. Путина же после этой бессмысленной войны наоборот ждет куда более неопределенное будущее.

Александр Мотыль, atlanticcouncil.org

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