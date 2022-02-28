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Горные штурмовики уничтожили колонну российской техники на важном направлении

  • 28.02.2022, 8:55
  • 17,620
Горные штурмовики уничтожили колонну российской техники на важном направлении

Враг потерял два танка, восемь БТРов и 12 автомобилей.

Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.

Об этом сообщили в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, пишет segodnya.ua.

"Горные штурмовики всегда радушно принимают незваных гостей. Мы готовы превратить скучное путешествие оккупанта в феерическое, яркое приключение, которое враг никогда не забудет. Конечно, если выживут", – написали в сообщении.

В публикации отметили, что колонну оккупантов заметили "на одном из самых горячих направлений".

"Как результат, враг потерял 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей на одном из самых горячих направлений. Эта техника и ее экипажи уже никогда не нарушат покой украинских граждан", - добавили военные.

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