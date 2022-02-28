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Российский рубль «пробил дно» на рынке Forex

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  • 28.02.2022, 9:33
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Российский рубль «пробил дно» на рынке Forex

Курс евро подскочил до исторического максимума в 127 рублей.

Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

К 06:44 доллар рос до 113,5 рубля, а евро — до 127 рублей, к 07:05 — до 107,68 и 122,15 рубля соответственно. Таким образом, доллар прибавляет примерно 28,6 процента по сравнению с предыдущим торговым днем 25 февраля, а евро — 29,5 процента. При этом доллар достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля.

Эксперты ожидали обвала рубля на фоне санкций в виде заморозки активов Банка Росии. В частности, руководитель департамента инвестиционного анализа инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников говорил РИА Новости, что доллар может подскочить до 100-120 рублей.

Сегодняшние валютные торги на Московской бирже по решению Центробанка начнутся в 10:00 мск.

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