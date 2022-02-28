Министр обороны Украины: Произошел настоящий перелом 5 28.02.2022, 9:36

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Алексей Резников

Война стала европейской.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вчера был важный день для Украины в военном противостоянии с Россией, сообщает gordonua.com.

"Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы", – написал Резников в Facebook утром 28 февраля.

Он напомнил, что украинцы сопротивляются российской армии 96 часов.

"Четверо суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, держащими строй рядом, боли по тем, кто отдал жизнь за Украину, злости на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города, и уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", – убежден министр.

Резников отметил, что Украина чувствует поддержку из разных стран.

"Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего, – наших малышей и их мам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа, который отказался повиноваться разъяренному тирану и который обязательно победит. Украина победит! Слава Украине!" – написал министр.

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