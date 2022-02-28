ВСУ разгромили большую группу российских «Градов» и танков, рвавшихся к Киеву 28.02.2022, 9:50

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Колонну «накрыли» под Макаровым в 30 км от столицы.

Вооруженные силы Украины разгромили колонну российской военной техники под Макаровым. Этот поселок расположен в Киевской области примерно в 30 км от столицы, сообщает obozrevatel.com.

В ее составе были реактивные системы залпового огня "Град" и танки.

"Наши ребята накрыли колонну вражеской техники. Русские грады и танчики встали на ночлег. И уже точно будут спать крепко", – сказано в сообщении.

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