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Банк России повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых

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  • 28.02.2022, 10:03
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Банк России повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых

Российский рубль стремительно обесценивается.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики, сообщает РБК.

Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Рекордное повышение ключевой ставки произошли на фоне катастрофического обвала российского рубля после согласования главами МИД стран ЕС решения об отключении российских банков от SWIFT.

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