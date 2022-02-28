Почти 5,5 тысяч человек ранены и убиты: последние данные о потерях РФ в войне с Украиной

Почти 5,5 тысяч человек ранены и убиты: последние данные о потерях РФ в войне с Украиной1
- 28.02.2022, 10:22
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`Сводка украинского Минобороны на утро 28 февраля.
С начала полномасштабной войны России против Украины российские войска потерпели сокрушительные потери. Всего за четыре для около 5300 российских военный были убиты и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.
Так, по состоянию на 6:00 понедельника войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:
самолеты - 29
вертолеты - 29
танки - 191
боевые бронированные машины - 816
пушек - 74
ЗРК БУК - 1
Град - 21
автомобильная техника - 291
цистерны - 60
БПЛА ОТР - 3
корабли/катера - 2
средства ПВО - 5
личный состав ориентировочно 5300 (уточняется).