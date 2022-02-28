Почти 5,5 тысяч человек ранены и убиты: последние данные о потерях РФ в войне с Украиной 1 28.02.2022, 10:22

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`Сводка украинского Минобороны на утро 28 февраля.

С начала полномасштабной войны России против Украины российские войска потерпели сокрушительные потери. Всего за четыре для около 5300 российских военный были убиты и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.

Так, по состоянию на 6:00 понедельника войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:

самолеты - 29

вертолеты - 29

танки - 191

боевые бронированные машины - 816

пушек - 74

ЗРК БУК - 1

Град - 21

автомобильная техника - 291

цистерны - 60

БПЛА ОТР - 3

корабли/катера - 2

средства ПВО - 5

личный состав ориентировочно 5300 (уточняется).

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