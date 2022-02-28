В Николаевской области диверсанты сложили оружие и сдались местным жителям 6 28.02.2022, 11:00

10,712

Россияне потерпели поражение в бою на административной границе.

В Николаевской области четверо членов диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков сдались местным жителям.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Их колонна была полностью разгромлена украинской армией.

Россияне сообщили, что являются военнослужащими 33-го полка из Волгоградской области. Парням от 18 до 29 лет.

"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели, что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанные лица тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", – отметили правоохранители.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».