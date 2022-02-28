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Кибервойска взломали телефонную базу Кремля

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  • 28.02.2022, 11:15
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Кибервойска взломали телефонную базу Кремля

Все номера теперь есть в открытом доступе.

МВД Украины совместно с кибервойсками взломали телефонную базу Кремля, сообщает segodnya.ua.

Все номера властей – от министерств, Госдумы до администрации президента и главных пропагандистов – теперь есть в открытом доступе.

"Если есть пять минут, зайдите на чат-бот в телеграме "Власть РФ". На нем вывешены все телефоны руководства Российской Федерации. Наберите кого угодно и запишите на видео или аудио – говорите о чем хотите, а потом выложите в интернет. Это станет потом и огромной доказательной базой, и выбьет из колеи огромное количество людей, которые думают сейчас о войне с Украиной, а теперь пусть думают о своем будущем", – призывает советник главы МВД Вадим Денисенко.

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