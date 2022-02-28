В Бердянске рашисты расстреляли мужчину, который отказался давать им телефон
- 28.02.2022, 11:40
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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
В городе Бердянск Запорожской области российские оккупанты, которые захватили административные здания, расстреляли местного жителя, пишет nv.ua.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА со ссылкой на представитель Совета обороны области Ивана Арефьева.
«Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ. Вот таким образом выполняется так называемая «военная операция», целью которой является «защита украинцев, жертв издевательств и геноцида», — говорится в сообщении.