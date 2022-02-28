Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования до 12% 11 28.02.2022, 11:55

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В стране ожидается резкий скачок инфляции.

Правление Национального банка приняло решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт — до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт — до 11% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В сообщении Нацбанк признал, что решение принято из-за риска ускорения инфляции «на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации — основного экономического партнера Беларуси».

Напомним, к ставке рефинансирования привязаны многие банковские кредиты, в том числе на недвижимость. При повышении этой величины растут и процентные ставки по кредитам.

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