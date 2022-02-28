Министр обороны Британии: Российские войска дезорганизованы, а вторжение идет «не по графику» 2 28.02.2022, 12:02

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Бен Уоллес

Стратегические расчеты Кремля провалились.

В Министерстве обороны Великобритании констатируют, что ВС РФ столкнулись с огромными трудностями в своем наступлении на Украину, сообщает nv.ua.

Как сообщается, основная часть российских подразделений остается более чем в 30 км к северу от Киева после того, как их продвижение было замедлено украинскими военными, защищающими аэродром Гостомель, ключевую цель РФ в первый день вторжения.

«Вокруг Чернигова и Харькова продолжаются ожесточенные бои, однако оба города остаются под контролем Украины. Неудачи в логистике и упорное украинское сопротивление продолжают сдерживать продвижение России. Несмотря на непрекращающиеся попытки скрыть подробности конфликта от населения России, ВС РФ впервые вынуждены признать потери», — отметили в британском Минобороны.

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, которые приводит SkyNews, российские войска дезорганизованы, а вторжение идет «не по графику» и не оказало никакого «стратегического воздействия», как рассчитывал кремлевский режим.

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