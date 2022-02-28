Боррель созвал экстренную встречу глав Минобороны ЕС 1 28.02.2022, 12:16

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В ходе нее будет обсуждаться война России против Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созвал экстренную встречу министров обороны ЕС. В ходе нее будет обсуждаться война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

"Сегодня я созываю министров обороны стран ЕС, чтобы обсудить последнюю ситуацию на местах в Украине в связи с неспровоцированным нападением России. Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем нашу помощь с помощью информационного центра, управляемого Военным штабом ЕС", - написал Боррель.

Напомним, что Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.

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