Владимир Зеленский - русском солдатам: Бросайте вашу технику, уходите отсюда

Владимир Зеленский - русском солдатам: Бросайте вашу технику, уходите отсюда7
- 28.02.2022, 12:29
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Президент Украины рассказал военным РФ то, что от них скрывает начальство.
Россия несет тяжелые потери и уже убито 4500 оккупантов, об этом во время обращения 28 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео в Facebook опубликовал Офис президента, сообщает gordonua.com.
"Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни", – обратился он к российским военным.
Он также добавил, что в условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи для участия в войне. Также с некоторых людей – участников АТО – снимаются все санкции для этих же целей.
"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство, за нашу прекрасную Украину. А теперь так получилось, что каждый из нас воин – воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!" – подытожил президент Украины.