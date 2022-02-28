Владимир Зеленский - русском солдатам: Бросайте вашу технику, уходите отсюда 7 28.02.2022, 12:29

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Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал военным РФ то, что от них скрывает начальство.

Россия несет тяжелые потери и уже убито 4500 оккупантов, об этом во время обращения 28 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео в Facebook опубликовал Офис президента, сообщает gordonua.com.

"Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни", – обратился он к российским военным.

Он также добавил, что в условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи для участия в войне. Также с некоторых людей – участников АТО – снимаются все санкции для этих же целей.

"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство, за нашу прекрасную Украину. А теперь так получилось, что каждый из нас воин – воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!" – подытожил президент Украины.

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