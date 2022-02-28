Третий депутат Госдумы РФ выступил против войны с Украиной 7 28.02.2022, 12:54

10,616

Он также принадлежит к партии КПРФ.

Член Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Госдумы от Республики Бурятия Вячеслав Мархаев осудил войну с Украиной. Об этом он написал 27 февраля в Facebook, сообщает gordonua.com.

"К моему большому сожалению, вся кампания по признанию "ДНР" и "ЛНР" имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате – мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами", – написал Мархаев.

"Осуждаю руководство России, которое начало использовать методы двойных стандартов. Под эгидой признания "ДНР" и "ЛНР" мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом", – написал он.

"Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна", – сказал депутат.

Мархаев стал третьим депутатом Госдумы, осудившим войну России с Украиной. На второй день полномасштабного вторжения России в Украину против войны выступил еще один депутат от КПРФ Олег Смолин. Их однопартиец – Михаил Матвеев – в ночь на 26 февраля также осудил войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».