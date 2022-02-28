Украинские бойцы разгромили батальон оккупантов, прорывавшийся к Киеву со стороны Беларуси 2 28.02.2022, 13:00

11,638

Было уничтожено 50 человек, захвачена важная документация и разбита техника.

Стало известно о еще одной победе украинских военных в бою с оккупантами, сообщает УНИАН.

Стало известно, что бойцы ГУР МО совместно с ВСУ и добровольцами остановило прорыв российской батальонно-тактическая группа и захватило ценные трофеи. Бой прошел 27 февраля.

Батальонно-тактическая группа российских оккупантов прорывалась с северо-западного направления, вероятно - для усиления группировки, безрезультатно атакующей столицу Украины. В результате удачных и слаженных действий было уничтожено ориентировочно 50 оккупантов, захвачена важная документация и уничтожена вражеская техника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».