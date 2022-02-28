Украинские бойцы разгромили батальон оккупантов, прорывавшийся к Киеву со стороны Беларуси

Украинские бойцы разгромили батальон оккупантов, прорывавшийся к Киеву со стороны Беларуси2
- 28.02.2022, 13:00
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Было уничтожено 50 человек, захвачена важная документация и разбита техника.
Стало известно о еще одной победе украинских военных в бою с оккупантами, сообщает УНИАН.
Стало известно, что бойцы ГУР МО совместно с ВСУ и добровольцами остановило прорыв российской батальонно-тактическая группа и захватило ценные трофеи. Бой прошел 27 февраля.
Батальонно-тактическая группа российских оккупантов прорывалась с северо-западного направления, вероятно - для усиления группировки, безрезультатно атакующей столицу Украины. В результате удачных и слаженных действий было уничтожено ориентировочно 50 оккупантов, захвачена важная документация и уничтожена вражеская техника.