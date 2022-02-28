закрыть
28 февраля 2022, понедельник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Акции российского «Сбербанка» упали на 73% на открытии торгов

  • 28.02.2022, 13:08
  • 4,632
Акции российского «Сбербанка» упали на 73% на открытии торгов

Его дочерние компании могут обанкротиться.

На открытии торгов 28 февраля акции контролируемого российским правительством Сбербанка упали на 73,04%.

Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Обвал стоимости акций произошел на фоне введения против страны-агрессора нового пакета экономических санкций, которые, среди прочего, включают отключение ряда банков от международной системы SWIFT, сообщает сайт epravda.com.ua.

Из-за резкого падения цен на акцию торговлю ими решили не проводить. Помимо акций Сбербанка на Московской бирже уже не торгуют акциями Лукойла и Газпрома, передают российские медиа. Капитализация этих компаний провалилась более чем на 50% на открытии торгов.

28 февраля Европейский центральный банк предупредил о возможном банкротстве "дочек" российского "Сбербанка".

"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся", - заявили там.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип