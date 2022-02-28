СБУ показала военных РФ, сдавшихся после уничтожения колонны под Запорожьем 2 28.02.2022, 13:43

6,866

Солдаты рассказали своим родителям правду о вторжении в Украину.

Украинские военные захватили в плен новую партию российских оккупантов, вторгшихся на территорию Запорожской области.

Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказали в пресс-службе СБУ, передает nv.ua.

Военнослужащие РФ решили сдаться после того, как их колонна под Запорожьем была разгромлена.

«Почему-то желание сложить оружие возникло только после того, как их подбили. А сейчас рассказывают, что воевать не хотели. Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь же война, а не спецоперация на Донбассе, как это подается в российских новостях. На фоне — озабоченный материнский голос и слезы», — отметили в спецслужбе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».