СБУ показала военных РФ, сдавшихся после уничтожения колонны под Запорожьем

СБУ показала военных РФ, сдавшихся после уничтожения колонны под Запорожьем2
- 28.02.2022, 13:43
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Солдаты рассказали своим родителям правду о вторжении в Украину.
Украинские военные захватили в плен новую партию российских оккупантов, вторгшихся на территорию Запорожской области.
Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказали в пресс-службе СБУ, передает nv.ua.
Военнослужащие РФ решили сдаться после того, как их колонна под Запорожьем была разгромлена.
«Почему-то желание сложить оружие возникло только после того, как их подбили. А сейчас рассказывают, что воевать не хотели. Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь же война, а не спецоперация на Донбассе, как это подается в российских новостях. На фоне — озабоченный материнский голос и слезы», — отметили в спецслужбе.