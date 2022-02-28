Украина обратилась в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку 5 28.02.2022, 13:44

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Украина обращается в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку по специальной процедуре. Об этом во время обращения 28 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео в Facebook опубликовал Офис президента, сообщает gordonua.com.

"Мы обращаемся в Европейский союз о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – заявил он.

Зеленский добавил, что вчера разговаривал с президентами Португалии, Литвы, Франции, Польши, премьерами Бельгии, Испании и Британии. По его словам, поддержка от европейских партнеров – безусловная и беспрецедентная.

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