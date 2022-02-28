Жители Бердянска рассказали российским военным, что думают о Путине 28.02.2022, 14:22

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В городе люди вышли на митинг против оккупантов.

Бесстрашные жители Бердянска Запорожской области, временно находящегося под контролем ВС РФ, показали российским военным, кто хозяин в городе, сообщает "Главред".

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, люди пришли под захваченный оккупантами горсовет и начали скандировать украинские лозунги и оскорбления в адрес главы кремлевского режима Владимира Путина.

Жители Бердянска продолжают объяснять русским оккупантам, что им здесь не рады.

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