закрыть
28 февраля 2022, понедельник, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Бердянска рассказали российским военным, что думают о Путине

  • 28.02.2022, 14:22
  • 7,310
Жители Бердянска рассказали российским военным, что думают о Путине

В городе люди вышли на митинг против оккупантов.

Бесстрашные жители Бердянска Запорожской области, временно находящегося под контролем ВС РФ, показали российским военным, кто хозяин в городе, сообщает "Главред".

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, люди пришли под захваченный оккупантами горсовет и начали скандировать украинские лозунги и оскорбления в адрес главы кремлевского режима Владимира Путина.

Жители Бердянска продолжают объяснять русским оккупантам, что им здесь не рады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип